به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت آبفای استان گفت: به منظور افزایش آب آشامیدنی روستا‌ها تعدادی مخازن در مناطق روستایی استان در دست ساخت است.

رضا رضایی سرجمع ظرفیت مخازن آب در دست ساخت در مناطق روستایی استان را ۲۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه این مخازن ذخیره پیشرفت کاری خوبی دارند تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسند.

رضایی با بیان اینکه بهره برداری از این مخازن تأثیر مستقیمی بر ارتقای پایداری و کیفیت آب آشامیدنی روستائیان خواهد داشت، اضافه کرد: این حجم جدید از ذخیره‌سازی، نقشی اساسی در ارتقای پایداری و بهبود کیفیت آب شرب روستائیان ایفا خواهد کرد و رضایت آنان را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: کاهش محسوس قطعی آب و بهبود فشار شبکه توزیع در روستا‌های تحت پوشش را از اهداف احداث مخازن جدید عنوان کرد.