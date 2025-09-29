به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی با یاد و نام شهدای آتش‌نشان در حوادثی، چون پالایشگاه آبادان، پلاسکو، مشهد و بیرجند، گفت: نام‌گذاری این روز فرصتی برای پاسداشت ایثارگری‌های آتش‌نشانان و تقویت فرهنگ ایمنی در جامعه است.

وی از جذب نیروی انسانی و تأمین تجهیزات پیشرفته برای ارتقای توان عملیاتی آتش‌نشانی استان خبر داد.

استاندار با بیان اینکه شغل آتش‌نشانی یکی از سخت‌ترین و پرخطرترین مشاغل است، افزود: این عزیزان جان خود را برای حفظ امنیت و آرامش مردم فدا می‌کنند و قدردانی از تلاش‌های آنان وظیفه همگانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب ۴۷ نیروی جدید آتش‌نشانی خبر داد و اضافه کرد: این اقدام به‌منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های استان انجام می‌شود.

استاندار همچنین به تجهیز ناوگان آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: خرید نردبان پیشرفته به ارزش هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال تا پایان آذرماه قطعی شده و این موضوع تحولی جدی در توان امدادی و عملیاتی آتش‌نشانی استان ایجاد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: علاوه بر تأمین نردبان، تأمین خودرو‌های سبک و سنگین به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیارد ریال و نیز تجهیزات حفاظت فردی برای شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد.

رحمانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای این برنامه‌ها، سطح خدمات ایمنی در استان ارتقا یافته و شاهد کاهش آسیب‌ها و افزایش ضریب امنیت شهری باشیم.