بازدید از موزههای خراسان جنوبی در دو روز پایانی این هفته، به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری رایگان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر موزههای خراسان جنوبی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و براساس دستور قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، بازدید از تمامی موزههای وابسته به استان در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۰ و ۱۱ مهر، برای عموم مردم رایگان خواهد بود.
تکتم بهروش افزود: این فرصت ویژه، فرصتی مناسب برای آشنایی بیشتر هماستانیها و گردشگران با میراثفرهنگی و تاریخی استان است و از تمامی علاقهمندان دعوت میکنیم تا از این امکان بهرهمند شوند.