همزمان با هفته دفاع مقدس، پنجمین مراسم نکوداشت رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز شهرستان بستک و اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار هدایت الله امیری، جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تجلیل از رشادت‌ها و فداکاری‌های پاسداران و بسیجیان شهرستان در دوران جنگ، صبر و استقامت خانواده‌های آنان را ستود.

بیشتر بخوانید: اهدای ۷۵۰ بسته کمک تحصیلی به دانش اموزان نیازمند رودانی

در این مراسم از پیشکسوتان جهاد و شهادت تجلیل شد.