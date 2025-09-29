پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس، پنجمین مراسم نکوداشت رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز شهرستان بستک و اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار هدایت الله امیری، جانشین سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان با تجلیل از رشادتها و فداکاریهای پاسداران و بسیجیان شهرستان در دوران جنگ، صبر و استقامت خانوادههای آنان را ستود.
در این مراسم از پیشکسوتان جهاد و شهادت تجلیل شد.