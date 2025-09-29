به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مرحله نخست این مجموعه گردشگری، پذیرایی اقامتی شامل رستوران، تالار، سالن جلسات و آمفی تئاتر است و فضای اقامتی نیز در آینده به بهره برداری می‌رسد.

این مجموعه با مساحت ۶ هزار متر مربع و اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در مدت هفت سال با سرمایه شخصی ساخته شده واشتغالزایی این مجموعه در حال حاضر ۳۰ نفر است..

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در آیین افتتاح گفت: شعار "کرمان بر فراز" و طرح "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵"، با رویکرد گردشگری باعث توسعه و تحول پایدار در این بخش شده و در هفته گردشگری بیش از ۱۰ طرح و تا پایان سال مراکز تفریحی گردشگری و اقامتی متعدد افتتاح می شود.

مرثضی نیکرو با اعلام بیش از ۱۰ پایگاه جهانی در کرمان تاکید کرد: پرونده ثبت جهانی مسجد جامع کرمان پیگیری و همچنین مساجد دیگر بررسی می شود.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: از یاریگران وکمک کنندگان به صنعت گردشگری حمایت و به آنان تسهیلات اعطا می شود.

در این آیین از تعدادی از فعالان حوزه گردشگری استان کرمان با اهدای لوح سپاس، تجلیل شدند.