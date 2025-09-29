پخش زنده
واحد مجتمع گردشگری بخش خصوصی در محور گردشگری هفت باغ شهر کرمان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مرحله نخست این مجموعه گردشگری، پذیرایی اقامتی شامل رستوران، تالار، سالن جلسات و آمفی تئاتر است و فضای اقامتی نیز در آینده به بهره برداری میرسد.
این مجموعه با مساحت ۶ هزار متر مربع و اعتبار بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در مدت هفت سال با سرمایه شخصی ساخته شده واشتغالزایی این مجموعه در حال حاضر ۳۰ نفر است..
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در آیین افتتاح گفت: شعار "کرمان بر فراز" و طرح "لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵"، با رویکرد گردشگری باعث توسعه و تحول پایدار در این بخش شده و در هفته گردشگری بیش از ۱۰ طرح و تا پایان سال مراکز تفریحی گردشگری و اقامتی متعدد افتتاح می شود.
مرثضی نیکرو با اعلام بیش از ۱۰ پایگاه جهانی در کرمان تاکید کرد: پرونده ثبت جهانی مسجد جامع کرمان پیگیری و همچنین مساجد دیگر بررسی می شود.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت: از یاریگران وکمک کنندگان به صنعت گردشگری حمایت و به آنان تسهیلات اعطا می شود.
در این آیین از تعدادی از فعالان حوزه گردشگری استان کرمان با اهدای لوح سپاس، تجلیل شدند.