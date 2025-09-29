به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ذبیح اله جودکی گفت:: در پی گزارش گروه گشت وبازرسی اداره منابع آب سلسله ، برق هشت حلقه چاه کشاورزی در شهرستان سلسله، بخش مرکزی و فیروزآباد دارای تخلف رعایت نشدن الگوی کشت، تمدید نکردن پروانه ی بهره برداری،اضافه برداشت، نصب نکردن کنتور هوشمند، انتقال غیرمجاز آب، کشت محصولات آبدوست شد.

‌مدیر امور آب سلسله افزود: پیرو پیگیری دادستان این شهرستان مبنی بر نصب کنتور هوشمند بر روی چاههای ادارات دولتی بر اساس برنامه های توسعه ی هفتم، ،سه دستگاه کنتور حجمی هوشمند توسط ادارات مربوطه خریداری و در روند اجرای نصب هستند.

وی گفت: اداراتی که تا کنون نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام نکرده اند باید در اسرع وقت نسبت به نصب کنتور هوشمند اقدام کنند و در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی نسبت به قطع برق و پلمپ تجهیزات چاه اقدام خواهد شد.

‌ذبیح اله جودکی بیان کرد: اداره منابع آب شهرستان سلسله پس از قطع برق چاههای مذکور علاوه بر نصب سه دستگاه کنتور هوشمند، سایر مالکان چاه‌ها را ملزم به خریداری و نصب کنتور هوشمند کرده که در هفته آتی نصب خواهند شد.