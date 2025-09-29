به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: خراسان جنوبی مقام اول کشور در تولید زرشک است و بسته به شرایط سال‌های مختلف، با تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتن زرشک ۹۸ درصد تولید این محصول را در کشور دارد.

اسفندیاری افزود: تغییرات اقلیم و اثرات منفی آن بر کمیت و کیفیت محصول، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و ضعف بنیه مالی باغداران، خرده مالکی و تبعات جانبی آن، گسترش آفات و امراض جدید و خشکسالی مداوم و شور شدن منابع آب و خاک از جمله مشکلات زرشک کاران استان است.

وی گفت: براساس آخرین آمار اخذ شده از واحد‌های صنایع تبدیلی وغذایی استان از مجموع محصول تولیدی زرشک استان میزان ۱۲ هزار و ۸۸۹ تن از این محصول در سطح واحد‌های فعال مربوطه در فرایند صنایع تبدیلی وغذایی مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به دغدغه‌های کشاورزان برای قیمت‌گذاری گفت: همه ساله هم زمان با شروع فصل برداشت زرشک جلسات کارشناسی با حضورکارشناسان و نمایندگان باغداران در سازمان جهادکشاورزی گرفته می‌شود و بر اساس هزینه‌های تولید، قیمت کارشناسی محصول مشخص شده و سازمان تعاون روستایی اقدامات لازم جهت خرید توافقی محصول را بعمل می‌آورد.

اسفندیاری افزود: تشکیل ستاد کنترل بیماری زنگ زرشک، شناسایی مناطق آلوده و تهیه نقشه پراکنش بیماری و پهنه بندی و پایش مستمر باغات زرشک در تمام نقاط استان، انجام طرح تحقیقاتی تأثیر سموم مختلف بر کنترل پاتوژن با همکاری مرکز تحقیقات استان، خرید ۷ دستگاه دیتا لاگر جهت پیش آگاهی و ردیابی آفات و بیماری‌های مهم استان از جمله زنگ زرشک، تهیه و توزیع سموم رایگان، تجهیز ناوگان سمپاشی در مناطق آلوده استان از جمله اقدامات جهاد کشاورزی برای محصول زرشک در خراسان جنوبی است.

اواخر مهرماه فصل برداشت زرشک در خراسان جنوبی در برخی نقاط آغاز می شود.