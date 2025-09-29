پخش زنده
نخستین طرح تحقیق و توسعه دانشگاه صنعتی بیرجند با همکاری صنعت و دانشگاه در سامانه اعتبار مالیاتی کشور به تأیید نهایی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، نخستین طرح تحقیق و توسعه دانشگاه صنعتی بیرجند با عنوان «توسعه کاتالیست هیدروژناسیون مایعات آلی بر پایه زئولیت بتا جهت ذخیرهسازی هیدروژن» با همکاری شرکت عایق خودرو توس (زیر مجموعه گروه صنعتی پارت لاستیک) و دکتر ملیحه سبزکار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند به عنوان مجری طرح در سامانه اعتبار مالیاتی مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه، سقف معافیت مالیاتی در این پروژه ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است که این شرکت در پروژه تحقیقاتی مذکور هزینه می کند.
این پروژه در چارچوب ماده (۱۳) قانون جهش تولید دانشبنیان و با هدف ارتقای فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای پاک تعریف شده و میتواند گام مهمی در مسیر توسعه تحقیقات کاربردی، ذخیرهسازی ایمن هیدروژن به عنوان سوخت پاک و پیوند هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت باشد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با قدردانی از حمایتهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: اجرای چنین طرحهایی زمینهساز ارتقای توان فناورانه دانشگاه، توسعه همکاریهای صنعتی و بهرهمندی شرکتهای دانشبنیان و صنایع استان از مشوقهای مالیاتی خواهد بود.
کاظمی افزود:دانشگاه صنعتی بیرجند بر اساس رسالت خود در توسعه فناوریهای نو و پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنایع، تلاش دارد با اجرای پروژههای مشابه، نقشی مؤثر در تقویت اقتصاد دانشبنیان و توسعه پایدار منطقه ایفا کند.