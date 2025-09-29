به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و تولید استان با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اقتصادی استان گفت: آذربایجان‌غربی می‌تواند و باید جزء پنج استان برترکشور باشد و رویکرد‌ها و هدف‌گذاری ما نیز در همین راستا بوده و اطمینان دارم این مهم با اراده جدی صنعت‌گران، تجار و فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.

رضا رحمانی، با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به استان صنعتی را دارد، افزود: بخش‌های گردشگری، مرز‌ها و بازارچه‌های مرزی، فرصت‌های مهمی برای تحقق این مهم و رونق اقتصادی استان هستند.

رحمانی، با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان درحوزه‌های مختلف تصریح کرد: این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: حوزه کشاورزی باید با الگوی کشت مناسب و روش‌های نوین مدیریت شود و در حوزه صنعت نیز باید به سمت ایجاد صنایع کم‌آب‌بر حرکت کنیم.

رحمانی، با اشاره به پیگیری ایجاد شهرک خودرویی در استان، نقش صنایع کوچک و متوسط را مورد تأکید قرار داد و گفت: اتاق تعاون، اصناف، خانه صنعت و معدن و تمامی انجمن‌ها باید پای‌کار باشند و به توسعه استان کمک کنند.

وی، در ادامه با تأکید بر اینکه نباید در برابر توسعه استان بی‌تفاوت باشیم، اضافه کرد: صنعت و معدن باید بیش از گذشته معرفی شوند و برای اصلاح و بهره‌برداری بهینه از معادن استان، برنامه‌های ویژه‌ای در دستورکار قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی، در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و جایگاه فعلی آن شایسته این استان نیست، افزود: همه ما باید با عشق و علاقه برای توسعه استان کار کنیم و در خدمت مردم باشیم تا آنان آثار خدمت صادقانه مدیران را در زندگی خود ببیند.