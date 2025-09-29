مدیر تولید برق نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: بیش از ۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در ۶ ماهه امسال از سوی واحد‌های در مدار نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حمیدکاتبی افزود: از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون و ۹۳۹ هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحد‌های سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه گفت: از این میزان انرژی تولیدی، ۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون و ۹۸ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد‌های نیروگاه سیکل ترکیبی و ۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۸۴۱ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحد‌های ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه بخار این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

نیروگاه شهید رجایی متشکل از ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که در مجموع، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید می‌کنند.