آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون راهبردی قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و مسئولان قضایی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اول رئیس قوه قضائیه در همایش قدردانی از مدیران برتر این قوه گفت: اجرای سند تحول امری راهبردی برای قوه قضائیه محسوب میشود.
بر این اساس ۷۴ مدیر برتر در فرایند اصلی سند تحول و ۱۰ نفر به عنوان مدیران ستادی برتر انتخاب شدند.
در این مراسم، حجتالاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان، بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری همدان و حجتالاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری اردبیل به عنوان مدیران برتر ملی در بخش روسای کل دادگستریها در سال ۱۴۰۳ انتخاب شدند.
سید محمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان و عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان نیز به عنوان مدیران برتر ملی در بخش دادستانهای مراکز استانها انتخاب شدند.