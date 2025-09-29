فردی که در شبکه‌های اجتماعی به هواداری، عضویت و جذب نیرو برای گروهک‌های تروریستی جیش‌العدل و انصارالفرقان فعالیت می‌کرد؛ به دام افتاد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در این باره اعلام کرد: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی از طریق نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی به هویت «م م» با نام مستعار «ارسلان سربازی» در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ، هواداری و دعوت به همکاری با گروهک‌های تروریستی جیش‌العدل و انصارالفرقان می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

مهدی بخشی افزود: متهم درحدود ۹ ماه اخیر با عناصر گروهک تروریستی جیش‌العدل ارتباط داشته و اقدام به تبادل پیام برای پیوستن به این گروهک کرده است.

دادستان کرمان با اشاره به اهمیت رصد فضای مجازی و مقابله با هرگونه فعالیت سازمان‌های تروریستی در بستر رسانه‌ای گفت: این فرد در عملیات اطلاعاتی بازداشت و به مقر پاوا (پلیس امنیت) منتقل شد.

وی با تاکید بر عزم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با عوامل و هواداران گروهک‌های تروریستی افزود: هرگونه فعالیت تبلیغی، عضویتی یا حمایتی از گروه‌های تروریستی در فضای مجازی و حقیقی، مصداق جرم بوده و بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد.