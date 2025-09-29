به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احرامیان‌پور، گفت: ۱۸۰ بسته لوازم‌التحریر در میان دانش‌آموزان مدارس روستایی خضرآباد توزیع شد.

وی افزود: این بسته‌ها به همت مؤسسه نیکوکاری حضرت رسول اکرم (ص)، بخشداری خضرآباد و جمعی از خیران تهیه شده است و ارزش هر بسته یک میلیون و سیصد هزار تومان و در مجموع ۲۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

بخشدار خضرآباد گفت: این بسته‌ها شامل کیف، نوشت‌افزار و سایر لوازم ضروری تحصیلی بوده و متناسب با مقطع تحصیلی هر دانش‌آموز آماده و همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار آنان قرار گرفته است.