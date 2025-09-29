به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه شورای اداری بویین میاندشت که با هدف تکریم و معارفه رئیس جدید حوزه قضایی این شهرستان برگزار شد گفت: مقرر شد سازمان بازرسی ودستگاه‌های نظارتی ساز و کار لازم برای تشدید نظارت‌ها را فراهم کنند.

حجت الاسلام اسدالله جعفری افزود: قرار شده است باتشکیل یک کارگروه به موضوع نظارت بربازار کمک کنیم.

وی درخصوص وضعیت حوزه قضایی بویین میاندشت نیز گفت:دادگستری بویین میاندشت ازنظر نیروی اداری مشکلی ندارد و سال گذشته ۵ نفر به نیروی اداری آن اضافه شد، اما ازنظر نیروی قضایی نیاز به تقویت داردکه این موضوع دردستور کار قرارگرفته است ودر نیم سال دوم حتما انجام می‌شود.

دراین جلسه حجت الاسلام محمد نیکبخت به عنوان رئیس جدید حوزه قضایی بویین میاندشت معرفی واز خدمات حجت الاسلام مجید امیدیان قدردانی شد.