آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان برتر دستگاه قضایی با حضور معاون اول قوه قضائیه و جمعی از مدیران و مسئولان قضایی کشور برگزار شد.

️به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در این مراسم با تجلیل و قدردانی از اقدامات صورت گرفته و نیز به دلیل مدیریت احسن امور در ارایه خدمات مطلوب تشکیلات قضایی استان به مردم ولایی و حسینی دارالارشاد اردبیل، حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل به عنوان مدیر برتر ملی در بین روسای کل دادگستری‌های کشور در سال ۱۴۰۳ انتخاب گردید.

مهمترین معیار‌های انتخاب مدیران برتر ملی روسای دادگستری‌های کشور؛ اهتمام جدی به اجرای جامع و کامل سند تحول و تعالی قوه قضاییه و نیز تلاش برای تحقق عدالت و امنیت در بین شهروندان، اتخاذ تدابیر و سازکار‌های مناسب برای ایجاد هماهنگی، همکاری و هم افزایی در بین مجموعه‌های قضایی با سایر دستگاه‌های اجرایی در استان برای ارایه خدمت رسانی مطلوبتر به مردم بوده است.

در این مراسم همچنین صادق صادقزاده معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان به عنوان مدیر برتر استانی در شورای مدیران دادگستری‌ها انتخاب گردید.