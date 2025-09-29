پخش زنده
کنفرانس و مجمع کمیته بینالمللی پارالمپیک در حالی برگزار شد که دستاورد این حضور برای کمیته ملی پارالمپیک ایران نقش آفرینی فعال در عرصه دیپلماسی ورزشی و تعاملات بینالمللی بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران و مشاور ویژه رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، در جریان مجمع کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) حضوری فعال و مؤثر داشت. کارگری علاوه بر شرکت در جلسات رسمی، در نشستهای جانبی با رؤسای کمیتههای پارالمپیک آسیا، روسیه، ترکیه و مسئولان ارشد IPC گفتوگو کرد.
در دیدار با ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا، همکاریهای دوجانبه و مشارکت در توسعه جنبش پارالمپیک برای ایرانیان مقیم امارات همزمان با بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی بررسی شد. همچنین با طارق سوی دبیرکل پارالمپیک آسیا و خوزه کابو مسئول ارشد مشارکت IPC، محوریت ایران به عنوان مرکز حمایت از کشورهای منطقه مطرح گردید.
ملاقات با مورات رئیس کمیته پارالمپیک ترکیه منجر به توافق بر سر تهیه پیشنویس تفاهمنامه همکاری شد که شامل اردوهای مشترک والیبال نشسته، تبادل مربیان شنا، و استفاده از ظرفیتهای استانهای مرزی خواهد بود.
پس از لغو تعلیق عضویت روسیه، دیدار با پاول روسکف رئیس کمیته پارالمپیک روسیه، توافق بر تدوین تفاهمنامهای برای همکاریهای ورزشی و علمی و تبادل تجربیات تخصصی را در پی داشت. کارگری همچنین با یورگن شارپ رئیس سازمان جهانی پاراوالیبال درباره برنامههای تیم ملی والیبال نشسته ایران بحث کرد.
در پنل تخصصی توسعه ورزش پارالمپیک با حضور نمایندگان پرو، تونس، فدراسیون جهانی تکواندو و World Ability Sport، کارگری تاریخچه روز ملی پارالمپیک ایران و دستاوردهای آن را تشریح و پیشنهاد نامگذاری روز جهانی پارالمپیک را مطرح کرد.
محوریت صحبتهای دکتر کارگری در خصوص تاریخچه برگزاری روز ملی پارالمپیک در ایران، رویکرد کمیته ملی پارالمپیک در خصوص این روز، دستاوردهای حاصله از برگزاری ادوار مختلف روز ملی و هفته پارالمپیک و نیز برنامههای در نظر گرفته شده برای برگزاری روز ملی و هفته پارالمپیک سال جاری، بود.
همچنین وی در پایان پیشنهاد تعیین یک روز به نام «روز جهانی پارالمپیک» همانند «روز جهانی المپیک» را مطرح کرد.
نقطه عطف حضور رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران در مجمع، سخنرانی تأثیرگذار وی در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و درخواست لغو عضویت این رژیم در IPC بود که با استقبال گسترده نمایندگان کشورهای مختلف روبهرو شد.