ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در لرستان
رئیس شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرزاد محمدی گفت: ۵۲۰ هکتار زمین در محدوه ی جاده ی ونایی برای ساخت شهرک فناوری گیاهان دارویی در بروجرد تعیین شده است.
رئیس شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به اینکه بروجرد صنعتیترین شهر استان با ۳۵ درصد صنایع است،افزود:سهم لرستان از ۴۰ شهرک فناوری کشور یک شهرک است که به دلیل وجود زمین مناسب به کشت گیاهان دارویی اختصاص داده خواهد شد.
محمدی با بیان اینکه مطالعات شهرک فناوری استان تأیید و بروجرد برای این مهم انتخاب شده است، گفت:شهرستان بروجرد دارای ۶۸ هکتار منطقه ویژه اقتصادی و ۱۳۰ هکتار شهرک صنعتی است و ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در این شهرستان وجود دارد.
وی افزود: مطالعات شهرک صنعتی شماره ۳ بروجرد هم در حال انجام است، و برای ایجاد نواحی صنعتی دو نقطه ی ۵۰ هکتاری و یک ۲۰ هکتاری مشخص شده است.
مجمدی گفت:: ایجاد نواحی صنفی برای صنوف مختلف در شهرستان بروجرد هم نیاز به معرفی زمین برای ساخث دارد تا مطالعات انجام شود.
فرماندار ویژه شهرستان بروجرد هم با بیان اینکه خوشه های صنعتی پنج گانه ،جذب سرمایهگذار را بههمراه دارد ،گفت:رونق تولید و ایجاد اشتغال با ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی محقق خواهد شد.
قدرت الله ولدی افزود: پنج خوشه صنعتی شهرستان بروجرد شامل خوشه چوب، خوشه فلز و اتاقسازی، خوشه فناوری گیاهان دارویی، خوشه پلاستیک و خوشه پوشاک است.
وی بیان کرد: زمین های روستای شیخ میری سادات و برکتآباد برای ساخت شهرک فناوری گیاهان دارویی و اراضی روستاهای امیرآباد، چغابل، دینارآباد برای ساخث شهرک صنعتی شماره ۳ و استقرار خوشههای صنعتی تعیین شده است
.فرماندار بروجرد هم بر ضرورت تعیین تکلیف این زمین ها و عملیاتیشدن ساخت شهرکهای صنعتی شماره سه و شهرک فناوری گیاهان دارویی تأکید کرد.