به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، با پیشنهاد مدیرکل ورزش و جوانان استان قم و ابلاغ رسمی رئیس فدراسیون بوکس، مهدی رستگار پویا به عنوان سرپرست هیأت بوکس استان قم منصوب شد.

وی به مدت سه ماه مسئولیت سرپرستی هیأت را برعهده خواهد داشت و در این مدت علاوه بر انجام وظایف محوله و پیشبرد فعالیت‌های هیئت، وظیفه فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات هیئت بوکس، پس از دو سال بلاتکلیفی را برعهده دارد.

رستگار پویا از قهرمانان پیشکسوت رشته‌های رزمی قم است و سرمربیگری تیم دفاع شخصی استان و عضویت در کمیته پزشکی کنفدراسیون پاورلیفتینگ آسیا را در کارنامه دارد.

هیئت بوکس استان قم بیش از دو سال است که بدون برگزاری مجمع انتخاباتی و بدون رئیس منتخب مجمع اداره می‌شود و در این مدت چند سرپرست موقت مسئولیت اداره این هیئت را بر عهده داشته‌اند و در ۳ ماه گذشته با توجه به پایان حکم مسئولیت حامد توکلی سرپرست پیشین، بدون متولی اداره می‌شد.

در دو سال گذشته اختلافات فدارسیون بوکس با مسئولان پیشین اداره کل ورزش و جوانان از علل اصلی بلاتکلیفی هیئت بوکس استان قم بوده و به نظر می‌رسد در دوره جدید، زمینه برای برگزاری انتخابات هیئت بوکس و معرفی رئیس جدید در ماه‌های پیش رو فراهم شود.

این در حالی است که بوکس قم در دوران بدون رئیس، در رده پایه پیشرفت‌های چشمگیری داشته و علی چهرقانی صاحب مدال طلای رقابت‌های جوانان آسیا شده است و محمد مهدی اکبری هم بر سکوی سومی مسابقات نوجوانان آسیا ایستاده است.