فراخوان بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با شعار «جهان! با قصه، کودکان را ببین» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان با اعلام آغاز بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی، هدف از برگزاری این رویداد را ترویج گسترده فرهنگ قصه و قصهگویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان و ارزشگذاری به روایت تکنفره و فرمهای هنری قصهگویی عنوان کرد.
میلاد مرادی تصریح کرد: این دوره جشنواره در سه گرایش قصهگویی کهن شامل قصهگویی آئینی سنتی، سنتی و کلاسیک و قصهگویی ۱۰۰ ثانیهای، قصهگویی مدرن و نوآورانه شامل قصهگویی با ابزار، محیطی، زبان اشاره، پادپخش، ۹۰ ثانیهای و قصههای نو و همچنین گرایش تلفیقی کهن و مدرن با محوریت قصههای دینی، علمی، ایثار و قهرمانان و قصهگویی منظوم برگزار میشود.
او درباره محتواهای جشنواره افزود: قصهها میتوانند از ادبیات کلاسیک و معاصر، فرهنگ عامه و فولکلور، محیطزیست و موضوعهای علمی، دینی و ایثار و قهرمانان باشند.
مرادی با اشاره به محورهای تأکیدی جشنواره امسال تأکید کرد: در این دوره جشنواره دو محور موضوعی تأکیدی در نظر گرفته شده است. نخست، قصههای نهجالبلاغه بر اساس توصیههای مقام معظم رهبری با معرفی مجموعه ۶ جلدی «قصههای نهجالبلاغه» اثر مجید ملامحمدی از انتشارات بهنشر بهعنوان منبع و دوم، قصههای ایثار و قهرمانان با توجه به جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و استمرار نسلکشی در غزه بهویژه ظلمهایی که به کودکان و نوجوانان صورت میپذیرد.
این مسئول با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره گفت: علاوه بر بخش قصهگویی، جشنواره دارای بخش علمی شامل جستار، مقاله، کتاب و پایاننامه و همچنین بخش بینالملل است.
سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان تصریح کرد: به موازات بخش ملی، بخش بینالملل جشنواره قصهگویی نیز برگزار میشود و قصهگویان بالای ۱۸ سال که در مرحله پایش بخش بینالملل برگزیده شدهاند با قصهگویان علاقهمند دیگر کشورها به رقابت میپردازند.
مرادی گفت: قصهگویی بینالملل شامل تمام قصهگویان منتخب ایرانی در مرحله غیرحضوری بینالملل در بخشهای قصهگویی از قصههای نو، با ابزار، سنتی و کلاسیک، دینی، علمی و قصهگویی از قصههای ایثار و قهرمانان و نیز قصهگویان علاقمند غیرایرانی هستند که در مرحله پایش اولیه در بخشهای یادشده به مرحله نهایی راه یافته باشند.
او در مورد مراحل ثبتنام و شرکت در جشنواره تأکید کرد: علاقهمندان میتوانند از طریق وبگاه kanoonfest.ir ثبتنام کرده و مشخصات قصه و قصهگو را درج کنند. پس از آن، فیلم اجرای حضوری در کتابخانههای کانون به دبیرخانه استان ارسال میشود و منتخبان استانی به مرحله ملی و بینالملل راه مییابند. داوری آثار بخش ملی و بینالملل نیز به صورت غیرحضوری انجام میشود.
مرادی تأکید کرد: بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی کانون فرصتی ارزشمند برای شناسایی و حمایت از قصهگویان برتر و تقویت فرهنگ قصه و قصهگویی در سطح ملی و بینالمللی است.
مرحله پایانی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور برگزیدگان بخش ملی و بینالملل برگزار و رقابت برای کسب تندیس بهترین اجرا از منظر رئیس، دبیر جشنواره و یکی از پیشکسوتان قصهگویی ایران در استان میزبان انجام خواهد شد.