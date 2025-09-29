به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهلت ارسال مدارک متقاضیان دریافت مشوق صادراتی در قالب "یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات " با موافقت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

پیرو نامه سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص ابلاغ فراخوان پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ١٤٠٣ در راستای اجرای دستورالعمل پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی در سال ١٤٠٣ ابلاغی مقام عالی وزارت در تاریخ ٢٧ مرداد ۱۴۰۳ به اطلاع میرساند، با عنایت به موافقت رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت ارسال مدارک متقاضیان دریافت مشوق صادراتی درقالب "یارانه سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات " تا ١٦ مهر ۱۴۰۴ تمدید شد.

متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی با دفتر خدمات ارزی و مالی به شماره تلفن ٠٢١٢٢٦٦٢٦٢٤ تماس حاصل کنند.