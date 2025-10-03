به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

شاهرود:

- خیابان نیستان کوچه‌های سوم، پنجم و هفتم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

-خیابان مهستان کوچه شهید دزیانیان و خیابان دهم ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰

آرادان:

خیابان‌های شهید مدرس، پشت بازار سرپوشیده، خیابان فرهنگ و کوچه شهید پازوکی از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰