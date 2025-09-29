پخش زنده
امروز دوشنبه ۷ مهر، بورس کالای ایران میزبان عرضه ۴۹۸ هزار و ۵۹۵ تن انواع محصول در تالارهای مختلف است که بیشترین حجم آن متعلق به تالار صنعتی و پس از آن تالار صادراتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صنعتی، ۲۳۳ هزار و ۹۱۰ تن محصول شامل ۲۳۱ هزار و ۳۲۵ تن فولاد و ۲ هزار و ۵۸۵ تن مس عرضه میشود.
در تالار صادراتی کیش نیز ۲۲۶ هزار و ۷۸۸ تن محصول شامل ۷۶ هزار تن سیمان، ۶۵ هزار و ۸۸ تن قیر، ۵۰ هزار تن گندله سنگآهن، ۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۵ هزار تن گوگرد و ۷۰۰ تن عایق رطوبتی روی میز فروش میرود.
تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی شاهد عرضه ۳۳ هزار و ۲۸۷ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۴۰۶ تن مواد پلیمری، ۴ هزار و ۲۷۵ تن قیر و ۳ هزار و ۶۰۶ تن روغن است.
در تالار فرعی، ۳ هزار و ۳۹۰ تن محصول شامل فولاد، روغن و مواد پلیمری عرضه میشود.
همچنین در تالار حراج باز، یک هزار و ۲۲۰ تن محصول شامل یک هزار تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها روی تابلو فروش میرود.