به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن‌پور در همایش جهادگران تبیین و روایت که در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی شهرستان لنگرود برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از شهدا و پیشکسوتان، بر ضرورت گسترش و تعمیق جهاد تبیین در تمامی سطوح جامعه تأکید کرد.

فرمانده انتظامی استان گیلان هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت‌ها، ایثار و جان‌فشانی رزمندگان دانست و افزود: تجربه‌های این دوران پایه‌ای برای پایداری انقلاب و ادامه مسیر ۴۷ ساله نظام جمهوری اسلامی است.

سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اهمیت جهاد تبیین به نقل از بیانات رهبر انقلاب گفت: این فریضه باید قطعی، فوری و همگانی باشد و تنها مختص مدیران و نظامیان نیست.

وی بیان کرد: جهاد تبیین یعنی روایت‌گری و بیان حقایق در زمانی که دشمنان با استفاده از شبکه‌های رسانه‌ای جهانی و فضای مجازی تلاش دارند افکار عمومی را منحرف کنند، در این شرایط همه ما وظیفه‌ای همگانی داریم تا پیام‌ها و واقعیت‌ها را در خانواده‌ها، محافل و اجتماعات منتقل کنیم.