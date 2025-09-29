نود و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۲۵ دیروز در کیگالی روآندا به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مواد مختلف به این شرح است:

* جاده مردان - مسافت ۲۶۷.۵ کیلومتر:

۱- تادی پوگاچار از اسلوونی ۶:۲۱:۲۰ ساعت

۲- رمکو اِوِن پل از بلژیک ۱:۲۸ دقیقه اختلاف

۳- بن هیلی از ایرلند ۲:۱۶ دقیقه اختلاف

- پوگاچار برای دومین سال پیاپی قهرمان شد.

- برای ایران در این دوره از رقابت‌ها همچنین در تایم تریل پسران (رده جوانان) سید محمد نبی میرباقری از ایران در رده ۳۴ قرار گرفت. در بخش جاده جوانان نیز میرباقری در رده ۵۹ جای گرفت.

* رده بندی مدالی (مجموع مردان و زنان):

۱- هلند ۲ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۲- انگلیس ۲ - -

۳- فرانسه ۱، ۲، ۱،

۴- سوئیس ۱، ۱، ۲،

۴- اسپانیا ۱، ۱، ۲،

۴- بلژیک ۱، ۱، ۲

- در این دوره ۱۸ کشور مدال کسب کردند.

---

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ تیم استرالیا قهرمان شد و تیم‌های بلژیک و آلمان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

- در تاریخ دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان که از سال ۱۹۲۱ تاسیس شد، ایتالیا با ۵۵ طلا، ۵۰ نقره و ۴۵ برنز رکورد دار است و بلژیک با ۴۲ طلا، ۳۴ نقره و ۳۳ برنز دوم و هلند با ۴۱ طلا، ۳۵ نقره و ۳۰ برنز سوم هستند. فرانسه با ۳۵ طلا، ۳۴ نقره و ۳۱ برنز چهارم است. تا کنون دوچرخه سواران ایرانی در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال نشده‌اند.

- در تاریخ دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان در بخش مردان که از سال ۱۹۲۷ سابقه برگزاری دارد، اسکار فریره از اسپانیا، ریک وان استین برگر از بلژیک و آلفردو بیندا از ایتالیا با ۳ قهرمانی و یک سومی رکورد دار مشترک هستند. پیتر ساگان از اسلواکی و ادی مرکس اسطوره بلژیکی نیز هر یک ۳ بار قهرمان شده‌اند.

- دوره آتی مسابقات سال ۲۰۲۶ به میزبان شهر مونترال کانادا برگزار خواهد شد.