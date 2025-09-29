افتتاح مرحله اول جاده طبیعت تا طبیعت گرگان تا دهه فجر
نشست هماهنگی اجرای طرح جاده طبیعت تا طبیعت در فرمانداری گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت:یکی از اولویت های اصلی شهرستان گرگان بازگشایی این مسیر خواهد بود . فرماندار گرگان گفت : بازگشایی معبر کوی طبیعت تا جاده دسترسی توسکستان نصر آباد ،نومل ،توسکستان سه مرحله اصلی این مسیر خواهد بود و مرحله اول جاده طبیعت تا طبیعت گرگان تا دهه فجر به بهره برداری می رسد.
علی نصیبی افزود : اجرای این طرح براساس مطالعات بیست ساله آینده خواهد بود و بازگشایی این مسیرباعث خواهدشد ترافیک در شرق شهر گرگان کاهش یابد .