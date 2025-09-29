پخش زنده
دورهمی هنرمندان تئاتر به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران فرهنگی هنری بنیاد روایت فتح و جمعی از هنرمندان در این بنیاد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، دورهمی هنرمندان تئاتر به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور سردار علی مقواساز مسئول بنیاد فرهنگی روایت فتح، محسن سلیمانیفارسانی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، محمد کاظمتبار دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت و جمعی از هنرمندان پنجم مهر در رواق هنر بنیاد روایت فتح برگزار شد.
هفته دفاع مقدس نفس کشیدن تاریخ است
محسن سلیمانیفارسانی در این مراسم ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: هفته دفاع مقدس تنها نام چند روز در تقویم نیست؛ نفس کشیدن تاریخ است. زمزمه کردن شکوه مردانی است که در طلوع جوانی، غروب را به تماشا نشستند تا آفتاب استقلال این سرزمین هرگز به افقِ تسلیم نگراید.
وی ادامه داد: آن روزگار، روزگار عجیبی بود روزگاری که در آن ارزشها ورق خورده بود و گرانبهاترین دارایی آدمی یعنی جان، ارزانترین بها برای خریدن عزت بود. ماندن در پناه خانه اگرچه امن بود، ننگ به شمار میآمد. رفتن به سوی میدان حتی اگر پایانش مرگ بود، سرآغاز زندگی جاوید شمرده میشد. شهادت تنها یک انتخاب نبود؛ یک وسوسه آسمانی بود.
سلیمانیفارسانی در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت تولید آثار هنری با مضمون دفاع از وطن و مقاومت علیه دشمن گفت: شما هنرمندان به سربلندی ایران زمین ایمان دارید و امید ما این است که با تولید نمایش و آثار خود این سربلندی را بیش از پیش نه تنها در ایران که در دنیا ترویج دهید.
در ادامه، محمد کاظمتبار دبیر بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت از انتشار فراخوان جشنواره تئاتر مقاومت در مهر جاری خبر داد و بیان کرد بخش های مکتوب در سال جاری و بخش های اجرایی در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
ابوالفضل همراه بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون نیز پس از اجرای کوتاه مونولوگی نمایشی به مناسبت هفته دفاع مقدس بیان کرد: سردار علی مقواساز در مدت زمان حضورشان در بنیاد روایت فتح، منشا اثرات و اتفاقات خوبی در این مجموعه شدند. بازسازی مجموعه بزرگ روایت فتح یکی از بزرگترین اتفاقاتی است که با حضور ایشان رقم خورد. اضافه شدن، آمفیتئاتر، پلاتو، گالری و سالنهای هنری به این مجموعه برای جامعه هنری به ویژه هنرمندان فعال در عرصه هنرهای نمایشی بسیار ارزشمند است.
دوست داریم تجربیات خود را به نسل جدید منتقل کنیم
وی با بیان اینکه کار هنری خود را از فعالیتهای تئاتر انقلاب و دفاع مقدس شروع کرده است، گفت: من و بسیاری از هنرمندان دوست داریم تجربیات خود را به جوانترها و نسل جدید منتقل کنیم و براین اساس خیلی خوب است اگر یک مرکز آموزش برای تمامی حوزههای هنری در مجموعه در نظر گرفته شود.
مالک سراج بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون نیز با بیان خاطراتی از عملیات فتحالمبین و مقاومت مردم آبادان با دست خالی در مقابل رژیم بعث و عقبنشینی دشمن از لزوم مقاومت و ایستادگی گف. این هنرمند همچنین با اجرای نوحهخوانی، یاد همرزمان شهید خود را گرامی داشت.
علیرضا حنیفی نمایشنامهنویس و بازیگر تئاتر در این مراسم با تاکید بر اهمیت حوزه نمایشنامهنویسی عنوان کرد: ما همواره در تولید آثار دفاع مقدس به ابعاد تراژیک آن پرداختهایم در حالی که لحظات کمیک زیادی هم در منطقه عملیات وجود داشته است و جای نمایشنامههای کمدی در فضای دفاع مقدس خالی است.
ابوذر چهلامیرانی نویسنده و کارگردان تئاتر خیابانی، دیگر هنرمند حاضر در این دورهمی با اشاره به کمبود نمایشنامه با محوریت دفاع مقدس اظهار کرد: به عنوان فردی که در حوزه نمایش خیابانی مشغول به فعالیت هستم، درخواست میکنم تا حداقل طرحها، ایدهها و نمایشنامههای خیابانی به صورت مکتوب منتشر شود تا هنرمندان علاقهمند برای اجرا بتوانند منبعی برای مراجعه داشته باشند.
لزوم حمایت از تئاتر خیابانی
هوشنگ توکلی بازیگر پیشکسوت تئاتر نیز بیان کرد: ما سالهای گذشته بسیار تلاش کریم تا تئاتر خیابانی را تقویت کنیم اما حامی نداشتیم. شاید اگر بخواهیم پنجرهای باز شود و رونقی برای تئاتر در سطح کشور به وجود بیاید؛ حمایت از نمایش خیابانی راهی باشد که باید به آن به صورت جدی فکر شود. اهالی قلم روز به روز تعدادشان کمتر میشود و باید زمانی برای ثبت و ضبط تجربیاتشان داشته باشیم. ما به اندازه کافی در این مملکت زیرساخت داریم ولی به اهالی محترم و زحمتکشیده هنر که در این جنگ طبقاتی نابود شدهاند، نیاز داریم و باید بتوانیم از طریق بنیادها و سازمانها از آنها حمایت کنیم.
محمد بیاتی دیگر مهمان این مراسم گفت: ما اگر در زمینه فرهنگی باختیم؛ جز خودمان هیچکس مقصر نیست. هیچکس به اندازه خود ما نمیتوانست زیرساختهای فرهنگیمان را خراب کند. ما هیچوقت آگاه نشدیم و تا توانستیم همدیگر را تخریب کردیم و اصلا نمی دانستیم، چه میخواهیم. اگر جبهه فرهنگی را از ما گرفتتند، هیچکس جز خود ما مقصر نیست و باید این موضوع را بپذیریم و برای رفع مشکل کار کنیم.
در ادامه اتابک نادری، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بیان کرد: دفاع مقدس ذاتاً بر وطن پرستی تاکید زیادی دارد. ولی چون ما همواره واژه مقدس را با دفاع همراه کردیم، دوستانی که در حوزه هنر شاید کم کار میکنند یا به نوعی به واسطه با این بخش در ارتباط هستند، برای تولید آثار مرزهایی میکشند که هنر را محدود و تک بعدی میکند. ما خودمان تئاتر را تک بعدی کردیم. کمدی در تئاتر دفاع مقدس فراموش شده است و ما فقط برای تولید تئاتر در این عرصه در قالب تراژدی کار کردیم. نباید فراموش کنیم که وطنپرستی همیشه حرف اول را میزند. ما در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم؛ افرادی که شاید به باورهای ما میخندیدند پای وطن ایستادند چون وطن خط قرمز همه ماست.
هنرمندان شهرستانها در تئاتر اعجوبه هستند
میلاد جباریمولانا نویسنده و کارگردان تئاتر نیز در این دورهمی بیان کرد: متاسفانه ما تکثیر نشدیم. ما آخرین نسلی هستیم که در عرصه تولید آثار نمایشی دفاع مقدس فعال هستیم. ما جمعی هستیم که بسیار اندکیم. من به واسطه برگزاری کارگاههای آموزشی در شهرهای مختلف شاهد بودم که تهران در قبال شهرستانها منطقه محروم است. هنرمندان شهرستانها در تئاتر اعجوبه هستند.
وی در پایان با تاکید بر لزوم همراهی نسل جوان در مسیر تولید آثار هنری حوزه دفاع مقدس و تئاتر مقاومت گفت: ما باید سخاوتمندانه دست جوانترها را بگیریم و خوب است که بنیاد روایت فتح برای نسل جوان فکری کند. تکثیر هنرمند و تولید در آثار هنری مرتبط با دفاع مقدس و مقاومت باید قلبی باشد. هر یک از استادان حاضر در این مراسم دایره وسیعی برای آموزش دارند ما باید با تکیه بر این دایره وسیع به سمت فضای آموزش مکتبی تئاتر برویم و ساختار استاد شاگردی را فعال کنیم تا نسل جوان را برای حضور و فعالیت در این عرصه ترغیب کرده و آموزش دهیم.
کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، مهرداد رایانی مخصوص، حمید ابراهیمی، مهدی حاجیان، سیروس اسنقی، شهرام احمدزاده، وحید لک، یدالله وفاداری، آرزو افشار، فرزان دلفانی، مهدی نصیری، حسن رونده، ایرج افشاری اصل، مهدی روزبهانی، محمد دشتگلی، علی حاجملاعلی و ... تعدادی از هنرمندانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.