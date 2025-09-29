وزیر جهاد کشاورزی در آیین آغاز سال زراعی جدید، از ۲ بانوی کهگیلویه و بویراحمدی به عنوان «مدیران نمونه ملی» تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: لیلا عطازاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران، و زهره فلاحتی مسئول مرکز جهاد کشاورزی دشتروم از توابع شهرستان بویراحمد، به عنوان "مدیران نمونه ملی" انتخاب و از سوی وزیر جهاد کشاورزی مورد تجلیل قرار گرفتند.

خانم مجذوب افزود: انتخاب این مدیران بر اساس ارزیابی‌های عملکردی صورت گرفته است و حضور پررنگ زنان در مدیریت مزارع، ترویج نوآوری و هدایت چالش‌های بخش کشاورزی را به نمایش می‌گذارد.

وی اضافه کرد: این افتخار، نمایانگر مدیریت جهادی در راستای تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی و نقش آفرینی مستقیم در امنیت غذایی کشور است.