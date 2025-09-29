خاموشی با برنامه برای اصلاح شبکه در شهرستان‌های گچساران، کهگیلویه و چرام اعلام شد.

قطعی برق در شهرستان‌های در گچساران، کهگیلویه و چرام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اعلام کرد: به منظور اصلاح شبکه امروز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴ به منظور اصلاح شبکه در مناطقی از شهرستان‌های گچساران، کهگیلویه و چرام خاموشی اعمال می‌شود.

گچساران؛

سایت دانشگاه آزاد، خنگ بنار، مسکن مهر فاز ۲ از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵

گروه شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، مدرس شرقی از ساعت ۱۶:۰۵ تا۱۸:۰۵

چرام؛

گروه: کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابان‌های مجاور، چمن مصنوعی کلایه، توبری، القچین علیا، شهرک صنعتی از ساعت ۱۵:۱۰ تا ۱۷:۱۰

کهگیلویه؛

گروه (کلایه علیا، روستای آقاطالب، لیرتلخک از ساعت ۸:۱۰ تا ۱۱:۱۰ صبح

همچنین در این اطلاعیه از مشترکان خواسته شده است تهمیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات در زمان خاموشی‌ها را پیش بینی کنند.