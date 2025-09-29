فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف محموله قرص غیرمجاز در مرز‌های شمالی این استان قبل از ورود به کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی گفت: مرزداران هنگ مرزی زابل با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند این محموله قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: پس از چند شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مرزداران توانستند ۳۸ هزار و ۸۰۰ قلم انواع قرص‌های غیرمجاز را کشف کنند.

سردار شجاعی خاطرنشان کرد: تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد.