پخش زنده
امروز: -
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف محموله قرص غیرمجاز در مرزهای شمالی این استان قبل از ورود به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی گفت: مرزداران هنگ مرزی زابل با رصد اطلاعاتی و برنامهریزی عملیاتی توانستند این محموله قاچاق را پیش از ورود به کشور توقیف کنند.
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: پس از چند شبانهروز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مرزداران توانستند ۳۸ هزار و ۸۰۰ قلم انواع قرصهای غیرمجاز را کشف کنند.
سردار شجاعی خاطرنشان کرد: تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد.