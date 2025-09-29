پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه از انسداد ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان کرمانشاه خبر داد و گفت: برخورد با حفاریهای غیرمجاز و سازندگان دستگاههای حفاری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی افزود: بعد از انسداد چاههای غیرمجاز، علاوه بر مطالبه خسارت به آبخوان از طریق حقوق مالک، این چاهها به دستگاه قضایی معرفی میشوند و با حفارهای غیرمجاز و همچنین سازندگان دستگاههای غیرمجاز برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه با اشاره به آسیبهای جدی وارد شده به سفرههای آب زیرزمینی استان، گفت: این مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده و از عوامل اصلی کمبود منابع آبی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کرمانشاه است.
درویشی خاطرنشان کرد: اکنون حدود 5000 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان وجود دارد و بر اساس تکلیف وزارت نیرو، باید تا پایان امسال 1029 حلقه از این چاهها مسدود شود.