به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام درویشی افزود: بعد از انسداد چاه‌های غیرمجاز، علاوه بر مطالبه خسارت به آبخوان از طریق حقوق مالک، این چاه‌ها به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و با حفارهای غیرمجاز و همچنین سازندگان دستگاه‌های غیرمجاز برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به آسیب‌های جدی وارد شده به سفره‌های آب زیرزمینی استان، گفت: این مسئله به یک معضل جدی تبدیل شده و از عوامل اصلی کمبود منابع آبی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی در کرمانشاه است.

درویشی خاطرنشان کرد: اکنون حدود 5000 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان وجود دارد و بر اساس تکلیف وزارت نیرو، باید تا پایان امسال 1029 حلقه از این چاه‌ها مسدود شود.