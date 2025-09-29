به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سعید فلاحی به عملکرد این اداره در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: با هدف ایمن سازی محور های مواصلاتی ،عملیات نصب ۳۱۳ قطعه نیوجرسی در محورهای این شهرستان انجام شده است.

رئیس اداره ی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دلفان افزود:نصب تابلو ، به‌روزرسانی و ساماندهی تابلو و علائم ایمنی آسیب‌دیده ، نصب بشکه ایمنی، آشکار ساز گاردریل و آشکار ساز نیوجرسی، ایجاد سرعتکاه آسفالته به طول ۳۳۵متر در محور های اصلی و فرعی از دیگر اقدامات انجام شده در شهرستان دلفان است.

‌فلاحی گفت:در این مدت همچنین ۱۰ کیلومتر روکش آسفالت راههای اصلی نورآبادبه خرم آباد ،محور کمربندی ،۱۰ کیلومتر روکش راه روستایی تنگ پری وچم کریم ولکه گیری ۴۵۰ تن آسفالت سرد و گرم در راههای اصلی و روستایی این شهرستان انجام شده است.

‌رئيس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان دلفان گفت: پاکسازی قنو وبستر راه از سیلاب راه های روستایی به طول ۲۰۰ کیلومتر ، پاکسازی قنوهای محور اصلی به طول ۵۰۰کیلومتر،علف زنی وپاکسازی حریم راه به طول ۱۴۲ کیلومتر، رفع افتادگی شانه راه ۲۷۰متر مکعب، تیغه زنی تسطیح ورگلاژ محور های روستایی اتیوند جنوبی وکاکاوند ۱۰۸ کیلومتر، ریزش برداری ۲۸۰۰ متر مکعب ،پرکردن دستک های پل نظر اباد میربگ وقمش وجواد آباد اتیوند ۲۰۵۰ متر مکعب،ایجاد هره خاکی به طول ۱۸۰۰ متر ،در محور های اصلی وفرعی، پاکسازی لاشه ۴۸مورد ،اخطار به متجاوزان حریم راه ۶۲مورد ،و ۱۰مورد تخریب وجمع آوری نهال از دیگر اقدامات شاخص در حوزه ی ایمنی و حریم راهها در شهرستان دلفان است.

‌