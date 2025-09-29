تیم پالایش نفت امام خمینی شازند بر حریف خود عرشیای شهر قدس غلبه کرد و شهرداری ساوه به بهشتی سازه گرگان باخت.

یک پیروزی و یک شکست حاصل تلاش سالنی بازان استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور پالایش نفت امام خمینی شازند با ۴ گل بر عرشیای شهر قدس غلبه کرد تا اولین پیروزی خود را در لیگ برتر فوتسال پس از ۱۰ هفته جشن بگیرد اما دیگر نماینده فوتسال استان شهرداری ساوه ۳ یک به بهشتی سازه گرگان باخت.

بدین ترتیب شازندی‌ها با ۹ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفتند و شهرداری ساوه با همان ۶ امتیاز قبلی در رده دوازدهم جدول باقی ماند.

در آخرین مسابقه هفته دهم، سومین نماینده لیگ برتری فوتسال استان، سن ایچِ رده هفتمی، عصر دوشنبه هفتم مهرماه در ساوه میزبان فولاد زرند ایرانیان خواهد بود.

در هفته یازدهم این رقابت‌ها جمعه یازدهم مهرماه پالایش نفت امام خمینی شازند میزبان پالایش نفت بندرعباس است، شهرداری ساوه از گهر زمین سیرجان پذیرایی می‌کند و گیتی پسند در اصفهان میزبان سن ایچ ساوه خواهد بود.