همزمان با هفته تکریم سالمند، ایستگاه سلامت با محوریت غربالگری فشار خون سالمندان در مرکز بهداشت شهرستان لنگرود برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان لنگرود گفت: به مناسبت هفته تکریم سالمند، ایستگاه سلامت ویژه سالمندان به اهتمام واحد سلامت خانواده و کانون جامعه پزشکی لنگرود در محوطه بیرونی مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.
غلامپور سیگارودی افزود: با برپایی این ایستگاه، بیش از ۴۰ نفر از سالمندان تحت غربالگری فشار خون قرار گرفتند، همچنین مکملهای خوراکی و پمفلتهای آموزشی بین مراجعان توزیع و آموزشهایی در زمینه جوانی جمعیت، پیشگیری از بیماریهای فصلی و مقابله با تب دنگ ارائه شد.