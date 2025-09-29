فرمانده انتظامی شهرستان بافق، به شهروندان هشدار داد مراقب مدارک بانکی خود باشند تا مورد سرقت یا کلاهبرداری واقع نشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ محمد یاوری از شهروندان خواست برای پیشگیری از کلاهبرداری؛ همراه بانک‌های کارت مربوط را روی گوشی خود نصب کنند تا در صورت هر کسری وجه، بتوانند بلافاصله کارت خود را مسدود یا حساب مقصد را بررسی کنند.

وی افزود: همچنین حساب پس انداز و حقوق را با حساب خرید روزانه جدا کنید تا مورد سوء استفاده و کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت بروز هر گونه کلاهبرداری بلافاصله با پلیس تماس بگیرید.

فرمانده انتظامی بافق تصریح کرد: در زمان خرید کالا نیز، کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قرار ندهید و شخصا نسبت به کشیدن کارت و وارد کردن رمز اقدام کنید؛ زیرا بسیاری از افراد سودجو از این طریق به وسیله دستگاهی به نام اسکیمر از کارت شما کپی کرده و موجودی حساب بانکی شما را خالی می‌کنند.