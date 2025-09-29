به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده گفت: تالاب بین المللی دُرگه‌سنگی این شهرستان به خاطر خشکسالی و تبخیر زیاد آب، خشک شد.

سیداکبر قایمی افزود: آبگیری تالاب بین المللی دُرگه‌سنگی هر سال تا تیر ماه از رودخانه "گادر" انجام می‌شد، اما امسال به دلیل خشک شدن زودهنگام این رودخانه، آب تالاب "دُرگه‌سنگی"اواخر شهریور بر اثر تبخیر به پایان رسید.

قایمی اظهار کرد: با خشک شدن این تالاب پرندگان بومی و مهاجر آبزی و کنار آبزی آن نیز به تالاب‌های منطقه از جمله تالاب سولدوز و سد حسنلو مهاجرت کردند.

وی گفت: تالاب دُرگه‌سنگی به دلیل عمق کم آب آن، زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو‌ها بود و در فصل بهار و پاییز میزبان شمار زیادی از پرندگان مهاجر می‌شد.

قایمی تصریح کرد: سال گذشته با آبگیری کامل از رودخانه گادر تالاب دُرگه‌سنگی به صورت کامل احیا شد و حتی در اوایل پاییز هم مقدار زیادی ذخیره آب داشت.

وی، در خصوص سایر تالاب‌های شهرستان نقده هم گفت: هم اکنون علاوه بر دُرگه‌سنگی، تالاب‌های طالقان و یادگارلو به طور کامل خشک شدند، اما تالاب آق‌قلعه و سولدوز به خاطر آبگیری از سد حسنلو احیا شده و میزبان پرندگان مهاجر و بومی از جمله دُرنای خاکستری و فلامینگو‌ها هستند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده افزود: تالاب‌های نقده با توجه به اینکه در ضلع جنوبی دریاچه ارومیه و مسیر مهاجرت پرندگان قرار دارند، تا زمان احیای این دریاچه می‌توانند جایگزین خوبی برای اسکان این پرندگان مهاجر در منطقه باشند.

تالاب بین المللی دُرگه‌سنگی (سیران گلی) به مساحت ۷۳۵ هکتار در یک کیلومتری سه راهی محمدیار واقع شده که در حوضه آبریز رودخانه گادر قرارگرفته است و توسط جریان‌های این رودخانه و روان آب‌های ناشی از بارش بر سطح حوضه آبریز تالاب تغذیه می‌شود.