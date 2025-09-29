مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: ۵۵ درصد اسناد دفترچه‌ای استان به سند تک برگ تبدیل شده این در حالی است که میانگین کشور در این شاخص ۴۲ درصد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زمان خوب با اشاره به اینکه استان رتبه هشت کشور در صدور سند تک برگ را دارد بیان کرد: اسناد دفترچه‌ای قدیمی بدون ثبت نقشه است، اما سند تک‌برگ با نقشه کاداستر تنظیم شده و بسیار دقیق است و به‌صورت دقیق جانمایی ملک را مشخص کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت من یکی از راه‌های گرفتن استعلام از زمین و ملک است، گفت: طبق مصوبه دولت برای دریافت خدمات دولتی تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ الزامی است، این اقدام از هرگونه زمین‌خواری و تعرض جلوگیری خواهد کرد.

خوب ادامه داد: با تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ در صورت وقوع سیل، زلزله و یا هر حادثه دیگر امکان مشخص کردن نقشه دقیق زمین بدون کوچک‌ترین خطا برای ساخت و یا بازسازی ملک وجود دارد، به همین منظور از مردم درخواست می‌شود نسبت به اجرای این مهم هرچه زودتر اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به قانون الزام عنوان کرد: طبق این قانون که از سال گذشته اجرایی شد مشاوران املاک باید هرگونه ثبت معامله را در سامانه کاتب انجام دهند، ثبت معامله خارج از این سامانه قانونی نخواهد بود.

خوب با بیان اینکه صد درصد مشاوران املاک دارای مجوز استان به سامانه کاتب متصل هستند اظهار کرد: صدور سند و تثبیت ملک برای پنج هزار و ۵۰۰ قطعه زمین آموزش و پرورش خوزستان نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه دفاتر ازدواج و طلاق نیز زیرمجموعه ثبت اسناد است، افزود: طی سال گذشته ۳۶ هزار و ۴۶۸ مورد ازدواج و ۱۲ هزار و ۹۳ مورد طلاق در استان ثبت شده است.