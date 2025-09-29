به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان گفت: با تمرکز واحد‌های صنعتی در حوزه قطعه‌سازی، بیجاربه یکی از قطب‌های نوظهور تولید قطعات خودرو در کشور تبدیل شده است.

امانی افزود: فعالان این حوزه با استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی منطقه، بخش قابل توجهی از نیاز شرکت‌های خودروسازی داخلی را تأمین می‌کنند.

مایلی مدیر عامل شرکت کابل و سیم‌های کنترلی گفت: این مجموعه از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز با بیش از ۲۵۰ نیروی مستقیم، ماهانه حدود ۳۰۰هزار قطعه تولید می‌کند.

«محمدرضا مایلی»، مدیرعامل شرکت با اشاره به تنوع محصولات گفت: ۳۰۰ نوع کابل برای خودرو‌های سبک، سنگین و کشاورزی تولید می‌کنیم و قصد داریم ظرفیت سالانه را به ۶ میلیون قطعه برسانیم.

هم‌اکنون ۹۰۰ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان کردستان فعال هستند.