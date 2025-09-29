معلم ناشنوای آملی با زبان ایما و اشاره و دست، مشغول آموزش درس و هنر به هنرجویان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معلم ناشنوای آملی با زبان ایما و اشاره و دست، مشغول آموزش درس و هنر به هنرجوبان است.

مهدی قربانپور که از نعمت سخن گفتن محروم است با تلاش و کوشش و پشتکار با اعضاء دیگر بدن خود، مشغول آموختن علم و دانش به دیگران است.

آقای قربانپور سعی دارد به هر طریق که شده دانسته‌های خود را به دیگران منتقل کند که در این راه کاملا" موفق بوده است.

این معلم مرکز آموزش با نیاز‌های ویژه پویش شهید هاشمی آمل در کنار آموزش به دانش آموزان ناشنوا؛ با راه اندازی کارگاه تولید سرامیک هم به افراد ناشنوا و هم شنوا آموزش می‌دهد.

وی می‌گوید: ناشنوایی محدودیتی ندارد و مانع کار هم نیست.

زینب نجاتی و گزارشی از این هنرمند پرتلاش استان: