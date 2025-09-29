به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شامگاه هفتم مهر ۱۳۶۰، هواپیمای حامل پیکر ۳۲ شهید، ۲۷ مجروح و ۴۰ سرنشین از اهواز عازم تهران بود. در نزدیکی فرودگاه مهرآباد، چهار موتور هواپیما به‌طور ناگهانی از کار افتاد و سیستم برق آن قطع شد. خلبان تلاش کرد هواپیما را در زمین صاف فرود آورد، اما برخورد با تلّی خاک موجب واژگونی و انفجار آن شد.

در این حادثه ۴۹ نفر به شهادت رسیدند که از جمله آنان می‌توان به: تیمسار ولی‌الله فلاحی (جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش)، یوسف کلاهدوز (قائم‌مقام فرمانده سپاه)، جواد فکوری (فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش)، موسی نامجو (وزیر دفاع) و محمدعلی جهان‌آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) اشاره کرد.

۲۷ نفر دیگر از جمله خلبان علی صولتی، کمک‌خلبان و یک فیلمبردار از این سانحه جان سالم به در بردند. این حادثه، ضایعه‌ای تلخ برای نیروهای مسلح و ملت ایران بود و کام شیرین پیروزی در عملیات ثامن‌الائمه را تلخ کرد.

امام خمینی (ره) در پیامی با ابراز تأسف عمیق از این ضایعه، یاد شهیدان را گرامی داشتند و ملت را به ادامه راه آنان در جهاد و مقاومت فراخواندند.

پس از این حادثه، سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد به ریاست ستاد ارتش و سرهنگ علی صیاد شیرازی به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شدند. همچنین در همان روز، حجت‌الاسلام سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد در مشهد توسط گروهک منافقین به شهادت رسید.

این رویدادها در حالی رخ داد که تنها چند روز بعد، در ۱۰ مهر ۱۳۶۰، انتخابات ریاست جمهوری برگزار و گامی مهم در مسیر ثبات سیاسی کشور برداشته شد.