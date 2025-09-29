کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا در سواحل و جزایر خلیج فارس بویژه لاوان و پارسیان تا نقاطی از غرب تنگه هرمز مواج خواهد بود.

وزش باد نسبتا شدید جنوب غربی و تلاطم دریا در جزایر خلیج فارس، ۷ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در سواحل و جزایر غربی وزش باد نسبتا شدید و مواج شدن دریا و بویژه در مناطق شرقی و مرکزی استان در طول روز افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

او افزود: ابتدایی صبح در سواحل و جزایر محدوده تنگه هرمز، مه رقیق و کاهش موقت دید افقی مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان با اشاره به تداوم ناپایداری دریایی تا اوایل صبح پنجشنبه، گفت: بعدازظهر و شب پنج شنبه، ناایمن بودن شرایط تردد‌های دریایی پیش بینی و توصیه می‌شود از تردد شناور‌های سبک خصوصا در محدوده سواحل و جزایر غربی خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادر استان و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان رشد ابر و احتمال وقوع بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

او افزود: با توجه به وزش باد نسبتا شدید در جنوب شرق کشور، در برخی نقاط شرقی استان در ساعاتی افزایش باد و احتمال گردوغبار رقیق و کاهش موقت کیفیت وضع هوا پیش بینی می شود.

حمزه نژاد، گفت: از لحاظ دمایی، افزایش نسبی دمای بیشینه بویژه در مناطق شرقی و مرکزی استان پیش بینی می شود.