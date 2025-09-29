پخش زنده
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز برای هفتمین روز پیاپی وضعیت ناسالم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز دوشنبه هفتم مهر با میانگین ۱۰۷ AQI برای هفتمین روز پیاپی و همچنین خمینی شهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۱۷، خیابان رهنان ۱۲۲، خیابان فرشادی ۱۱۶، خیابان فیض ۱۱۸، خیابان میرزا طاهر ۱۰۷ و ولدان ۱۱۹ AOI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با عدد ۱۷۷ قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۵، خیابان ۲۵ آبان ۹۸، دانشگاه صنعتی ۹۲، خیابان رودکی ۱۰۰، خیابان زینبیه ۹۹، سپاهانشهر ۸۴، بولوار کاوه ۹۴ و خیابان هزار جریب ۷۵ AQI قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.