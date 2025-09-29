پخش زنده
امروز: -
برنامه های «رهنمون»، با حضور بانوی رسانه تراز انقلاب، «سرزمین من»، با مروری بر رویدادهای تاریخی، تحولات روز منطقه و اندیشههای شمس تبریزی و «ققنوس» با گفتوگوهای ادبی و فرهنگی، امروز از رادیو فرهنگ پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «رهنمون»، با محوریت «خط مقدم، روایت اول»، میزبان الهه خوانساری، بانوی رسانه تراز انقلاب و رسول شادمانی، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس، خواهد بود.
در ویژهبرنامه «رهنمون» این هفته، نخستین روایت از خط مقدم در روایت رسانهای رادیو فرهنگ، به بررسی ابعاد حرفهای و اخلاقی فعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه در شرایط حساس و جبهههای مقاومت اختصاص دارد.
الهه خوانساری، مدیر آموزش خبرگزاری فارس، معاون آموزش انجمن سواد رسانهای ایران و معاون آموزش بسیج رسانه کشور، بهعنوان مهمان حضوری برنامه با رویکرد تجربی و آموزشی خود، از چالشها و الزامات تربیت خبرنگاران متعهد و متخصص سخن خواهد گفت. او با اشاره به نقش بانوان رسانهای در پیشبرد اهداف فرهنگی و سیاسی کشور، تجارب خود را از حضور فعال در جریانهای خبری و پوشش رویدادهای مهم، با شنوندگان به اشتراک میگذارد.
در بخش گفتوگوی تلفنی، رسول شادمانی، سردبیر خبرگزاری دفاع مقدس، از تجربههای میدانی و روایتگری در حوزه دفاع مقدس میگوید و نمونههایی از نحوه انتقال پیام و ارزشهای ایثار و مقاومت از دل میدان به متن خبر را شرح میدهد.
این هفته از برنامه «رهنمون» با تمرکز بر پیوند میان آموزش رسانهای و رسالت خبری، تلاش دارد به مخاطبان خود نشان دهد که چگونه خبرنگاران میتوانند بیهیچ انحراف از حقیقت، در خط مقدم اطلاعرسانی حضور موثر داشته باشند.
رهنمون»، از جمله برنامههای تخصصی و کارشناسی گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ است که با تمرکز بر دغدغهها و مسائل فرهنگی و اجتماعی روز، به بررسی راهبرد نهادهای رسانهای و فرهنگی کشور میپردازد.
این برنامه به تهیهکنندگی حسین رحمانی، هر هفته دوشنبهها ساعت ۱۰:۳۰، پخش میشود. علاقهمندان علاوه بر پخش رادیویی روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز، میتوانند نسخه تصویری ویژهبرنامه «رهنمون» را از پایگاه ایرانصدا نیز مشاهده کنند.
برنامه «سرزمین من»، از ساعت ۱۳ تا ۱۴، با ترکیبی از گفتوگوهای تاریخی، سیاسی، ادبی و نظامی، شنوندگان شبکه رادیویی فرهنگ را همراهی میکند.
مجله رادیویی «سرزمین من»، بهسردبیری و تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری و گویندکی سید دانیال معنوی، امروز با بخشهای متنوعی به سمع مخاطبان میرسد.
در بخش «یادو یادگار» در سرزمین من محمدرضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به تحلیل رویدادهای تاریخی این روز میپردازد. بخش «آن سوی تاریخ» نیز با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، تازهترین تحولات منطقه را بررسی میکند.
در گفتوگو با صالحی مقدم، استاد دانشگاه ادبیات، درباره اندیشههای ژرف شمس تبریزی و جایگاه او در فرهنگ و ادب فارسی مطالبی بیان میشود. همچنین امیر سرتیپ خلبان مهرنیا، از همرزمان شهید فکوری، خاطرات و نکاتی درباره فرماندهان شهید بیان میکند.
در بخش دیگری، حجتالاسلام کشوری، استاد حوزه و دانشگاه، مسائل منطقه و رویکرد مقاومت را تحلیل خواهد کرد. کارشناس مجری این برنامه محمدعلی مومنی است، این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، روی موج افرام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز شنبه تا پنجشنبه شنیدنی است.
برنامه «ققنوس»، از ساعت ۱۵ با محوریت ترویج کتابخوانی، بررسی وضعیت کتابخانههای عمومی، پرداختن به زندگینامه شهدا و بخشهای ادبی، پخش میشود.
مجله ادبی رادیویی «ققنوس» در هفتم مهر میزبان مجموعهای از گفتوگوها و بخشهای فرهنگی و ادبی است.
در بخش گفتوگوهای «ققنوس» ابتدا شهرام شفیعی، (نویسنده) درباره اهمیت فرهنگ کتابخوانی و نقش آن در رشد اجتماعی سخن میگوید.
سپس با گودرزی، مدیر کتابخانههای عمومی استان مرکزی، گفتوگو میشود تا شنودگان از برنامههای این نهاد در استقبال از ماه مهر و آغاز سال تحصیلی مطلع شوند.
در ادامه، جواد کلاته عربی، مدیر انتشارات ۲۷ بعثت، به نقد وضعیت زندگینامهنویسی شهدا پرداخته و از کمتوجهی به این حوزه مهم انتقاد میکند.
«ققنوس»، همچنین بخش «به قدر تشنگی» را با اجرای سعید یوسفنیا برای علاقهمندان به ادبیات و شعر دارد. برنامه طبق رویکرد همیشگی خود، تلاش دارد با تولید محتوای عمیق، پلی میان مخاطبان و دنیای فرهنگ و هنر ایجاد کند.
گویندگی برنامه بر عهده مهدی محمدیان است و نویسندگی آن را معصومه علوینکو بر عهده دارد. تهیه کننده و سردبیر برنامه نیز مریم مردانی است که از روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز تقدیم شنوندگان میشود.