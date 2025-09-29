برای چهارمین روز پیاپی
آلودگی هوای مشهد در هفتمین روز مهر
شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز، دوشنبه در پی افزایش آلایندهها برای چهارمین روز پیاپی در شرایط «ناسالم» قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۲ و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا دو ساعت گذشته با عدد ۱۱۳ نیز گویای آلوده بودن هوا است.
سعید محمودی افزود: کیفیت هوای ۱۴ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است و شاخص کیفی هوا در ۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.
وی اضافه کرد: ضرورت رعایت توصیههای خود مراقبتی توسط شهروندان با هدف حفظ سلامتی ضروری است و در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه میشود پیادهروی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در روزهای آلوده باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.