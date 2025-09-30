بازیکنان و کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان زیر ۱۷ سال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا، مورد تجلیل قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم هندبال کشورمان که توانست با کره جنوبی به رقابت بپردازد و با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ کره جنوبی را شکست دهد در جمع مردم شهرستان کهگیلویه قدردانی شدند. تیم هندبال فرازبام خائیز دهدشت که از سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در دهدشت آغاز کرد و از سال ۱۳۹۸ تا به امروز در همه ردههای پایه قهرمان ایران هستند. ۴ بازیکن از تیم فرازبام خائیز دهدشت در جمع ۱۸ بازیکن تیم ملی به مسابقات آسیایی راهیافتند. تیم ملی در زمین بازی رقابت های آسیا با حضور سه بازیکن از فرازبام توانست برای کشورمان مدال طلا کسب کنند.