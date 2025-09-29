به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس کمیته امداد امام خمینی شوش بیان کرد: این نیروگاه‌های خورشیدی از جمله طرح‌های نو و دانش بنیان کمیته امداد برای توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای خانواده مددجویان شهرستان هستند.

غلامحسین نظری ادامه داد: توان برق تولیدی هر یک از نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلووات است که برای بهره برداری از آنها ۶ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ واحد نیروگاه خورشیدی مددجویی توسط کمیته امداد شوش به بهره برداری رسید، افزود: هفت واحد نیروگاهی کوچک مقیاس جدید نیز در حال اجرا است که به زودی تکمیل و بهره برداری می‌شوند.

۲ هزار و ۲۰۰ خانوار نیازمند با جمعیتی افزون بر پنج هزار نفر زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش قرار دارند.

شهرستان شوش با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۲۲۰ روستا است و بسیاری از جمعیت زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شوش در روستا‌های این شهرستان سکونت دارند.

احداث ۱۰۰ نیروگاه در مجموع با توان ۵۰۰ کیلووات از آبان سال ۱۴۰۲ در دستور کار کمیته امداد امام خمینی شوش قرار گرفته که تاکنون چندین واحد به مدار بهره برداری رسیده است.