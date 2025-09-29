به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چرام گفت: امسال با استقرار دو پایگاه ثابت در شهر های چرام و سرفاریاب جشن عاطفه‌ها با هدف جمع آوری نیازمندی‌های تحصیلی برای ۲ هزار دانش آموزان کم بضاعت برگزار شد.

احساق بخشایش با بیان اینکه در این جشن کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیران و مردم نیکوکار جمع آوری شد، افزود: مجموع کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده بیش از ۳میلیارد ریال بوده است.

بخشایش با اشاره به اینکه کمک‌های غیر نقدی شامل نوشت افزار، لباس، کیف و کفش بوده اضافه کرد: با همکاری کانون فرهنگی آموزشی قلم چی نیز حدود ۲۰۰ بسته نوشت افزار در بخش سرفاریاب به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.