رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی دامپزشکی گیلان گفت: در نیمه نخست امسال، به ۳۶ هزار و ۱۵۳ رأس دام سنگین و سگ و گربه در این استان واکسن هاری تزریق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر شاه حسین مطهری فرد با اشاره به ۲۸ سپتامبر روز جهانی هاری و اقدامات پیشگیرانه اداره کل دامپزشکی استان گیلان در کنترل بیماری هاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ هزار و ۴۵۴ رأس گاو و گوساله و ۱۹ هزار و ۶۹۹ قلاده سگ و گربه علیه بیماری کشنده هاری، رایگان واکسینه شدهاند.
وی هاری را یکی از مهمترین بیماریهای مشترک و قابل انتقال از حیوانات به انسان دانست و افزود: ابتلا به هاری چنانچه با تدابیر سریع بهداشتی و درمانی پیشگیرانه همراه نباشد، خطر مرگ حتمی مبتلایان را به دنبال دارد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی گیلان تأکید کرد: این بیماری در صورت بروز علائم بالینی غیرقابل درمان بوده و به مرگ مبتلایان منتهی میشود لذا رعایت اصول پیشگیری و واکسیناسیون از اهمیت بسیاری برخوردار است.
مطهری فرد تغییر رفتار حیوان، فلجی حلق و حنجره و ریزش بزاق و ترس از نور و آب را از مهمترین علائم این بیماری دانست.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از سلامت مردم در گرو حفظ سلامت دامهاست، خاطرنشان کرد: بیماری هاری یک تهدید جدی برای بهداشت عمومی و اقتصاد دامپروری است، اما با واکسیناسیون بهموقع دامها و گزارش سریع موارد مشکوک، میتوان بهطور مؤثری از تلفات دامی و خطر انتقال این بیماری کشنده به انسان جلوگیری کرد.