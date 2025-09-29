به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سرهنگ تقی خانی اعلام کرد: ساعت ۴ و بیست دقیقه بامداد یک دستگاه خودروی سمند دوگانه‌سوز در کیلومتر ۳۸ لاین جنوبی آزادراه قزوین-کرج، با گاردریل‌های میانی (نیوجرسی‌ها) برخورد کرد و در خطوط اصلی متوقف شد.

وی افزود: پس از توقف خودروی سمند، یک دستگاه سواری پژو پارس با قسمت عقب خودروی متوقف شده برخورد کرد که در اثر این تصادف ثانویه، سرنشین خودروی پژو پارس در دم جان باخت و خودروی سمند نیز دچار حریق شد.

رئیس پلیس راه استان خاطرنشان ساخت که علت دقیق این حادثه هم‌اکنون توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

سرهنگ تقی خانی در ادامه، یکی از مشکلات عمده در صحنه تصادفات را خودداری رانندگان از انتقال وسیله نقلیه تصادفی به خارج از مسیر حرکت دانست و اظهار داشت: بر اساس آیین‌نامه راهور، در صورتی که خودرویی غیرقابل حرکت باشد، راننده موظف است ضمن پیاده کردن کلیه سرنشینان، با نصب علائم ایمنی هشدار دهنده در فاصله مناسب (۲۰۰ متری در آزادراه و بزرگراه و ۷۰ متری در سایر راه‌ها) سایر رانندگان را از وقوع تصادف مطلع ساخته و از تکرار حوادث جلوگیری کند.

وی با یادآوری نکات ایمنی، از رانندگان خواست تا ضمن رعایت کامل مقررات رانندگی به ویژه توجه کافی به جلو و جوانب، نسبت به بازدید دوره‌ای از سلامت فنی وسیله نقلیه و اخذ گواهی معتبر معاینه فنی از مراکز مجاز، به‌خصوص برای خودرو‌های دوگانه‌سوز، اهتمام ورزند.