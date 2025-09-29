رفع موانع و تسهیل همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی بخشی از دستور کار وزیر صمت در دیدار و رایزنی با نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا در بلاروس است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مینسک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، که از طرف ایران، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس را برعهده دارد، برای مذاکره با نخست‌وزیران ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز شرکت در شورای بین دولتی این اتحادیه به بلاروس سفر کرده است. رفع موانع و تسهیل همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی بخشی از دستور کار این سفر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان تنها چند روز پس از نشست کمیته اجرایی موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو، این بار به مینسک پایتخت بلاروس سفر کرده تا ضمن شرکت در نشست شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا، با نخست‌وزیران روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و نیز مقامات ارشد اقتصادی بلاروس مذاکره کند.

سیدمحمد اتابک که عصر یکشنبه با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران در مینسک و معاون وزیر صنعت بلاروس وارد مینسک پایتخت بلاروس شد، همچنبن قرار است از ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی بلاروس بازدید و راه‌های رفع موانع و تسهیل همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی را بررسی کند.

با پذیرش عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا از اردیبهشت‌ماه امسال، تعرفه گمرگی بیش از ۸۷ درصد مبادلات تجاری به صفر رسیده و حجم صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های عضو این اتحادیه روند صعودی به خود گرفته است.

شرکت در جلسه شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا، دیدار و مذاکره با «لیاخوویچ» وزیر حمل و نقل و ارتباطات بلاروس، بازدید از کارخانجات ماشین سازی، حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنعتی اینوپروم، سخنرانی در نشست شورای بین دولتی نخست‌وزیران اتحادیه اوراسیا و دیدار با برخی مقامات ارشد بلاروسی، از برنامه‌های سفر وزیر صمت کشورمان در بلاروس خواهد بود.