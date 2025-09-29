به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نورالدین آهی در نشست با خبرنگاران در اراک گفت: در جنگ ۱۲ روزه با حضور و اتحاد مردم زمینه شکست دشمن فراهم شد.

او با تأکید بر اینکه زمان حضور احزاب و تشکل‌های سیاسی برای وحدت رسیده است، گفت: احزاب و تشکل‌ها با رایزنی با احزاب بزرگ حتی کشور‌های اروپایی می‌توانند واقعیت‌های ایران را به گوش جهانیان برسانند.

مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها در سفری دو روزه به استان مرکزی با احزاب و تشکل‌های سیاسی استان، صنعتگران، و مدیران استان دیدار کرد و بعد از آن راهی خمین زادگاه امام راحل شد.